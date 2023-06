Reportagem: a oeste de Utsira, tudo de novo

A manhã está cinzenta, como a enorme pedreira de Jelsa, que todos os anos extrai e exporta 12 milhões de toneladas de agregados para a indústria cimenteira da Alemanha, Dinamarca, França e Reino Unido. Estamos 80 metros acima do nível do mar e temos uma perspetiva do que já foi esventrado nesta área junto aos fiordes noruegueses. E é nessa área da pedreira de Jelsa, ao nível do mar, que deverá nascer, dentro de uns anos, o estaleiro Windworks Jelsa. Aproveitará parte da pedreira para fabricar estruturas flutuantes para torres eólicas. Um dos destinos poderá ser o parque Utsira Nord cujas áreas serão licitadas no leilão eólico offshore que a Noruega realizará este ano.

Odd Hotvedt, o diretor de produção da pedreira, conhece bem a história da infraestrutura, onde trabalham hoje cerca de 270 pessoas. Se o projeto Windworks Jelsa for em frente, criará 3500 empregos, o que terá um impacto considerável no movimento de trabalhadores junto à pequena localidade instalada entre uma densa mancha de floresta e as línguas de água do Mar do Norte, cerca de 400 quilómetros a oeste de Oslo. Antes de conhecermos Odd, e a gigantesca pedreira, atracámos em Jelsa. À saída do ferryboat, três manifestantes expunham cartazes contra as eólicas na região.