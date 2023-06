Jonas Gahr Støre, primeiro-ministro da Noruega: “Precisamos de eletrificar mais a nossa economia”

O primeiro-ministro da Noruega visitou em maio a zona de testes de eólicas offshore a 10 quilómetros da costa norueguesa, onde estão a ser exploradas várias tecnologias flu­tuantes de suporte das torres. Durante essa visita conversou com o Expresso sobre esta nova indústria.

Sendo a Noruega um país tão rico em recursos hídricos para a produção de eletricidade, qual é a necessidade que tem de eólicas offshore?

No futuro, se não trouxermos mais eletricidade à rede norueguesa, ficaremos com um défice de oferta. Precisaremos de eletrificar mais a nossa economia e de descarbonizar, pelo que dentro de alguns anos precisaremos de mais renováveis, que podem vir de eólicas em terra, centrais solares e eólicas offshore. Com a linha costeira que a Noruega tem, a eólica no mar tem obviamente um enorme potencial. O nosso objetivo é até 2040 ter 30 gigawatts (GW) de eólicas no mar.

