Voltalia inaugura projeto fotovoltaico de 11 milhões de euros em Portugal

O grupo francês Voltalia inaugura esta quinta-feira o parque fotovoltaico de Pinhal Novo, que representou um investimento de 11 milhões de euros, para instalar uma capacidade de 11,8 megawatts (MW), informou a Voltalia em comunicado.

O projeto conta com 22 mil módulos fotovoltaicos, que produzirão anualmente 24,3 gigawatt hora (GWh), eletricidade suficiente para abastecer cerca de 19 mil pessoas, de acordo com a Voltalia.

Este é um de cinco parques solares que integram o que a Voltalia designa como “Complexo Garrido”, um projeto de investimento de 50 milhões de euros em que se incluem ainda centrais fotovoltaicas em Alcochete, Antuzede, Vale Serrão e Oliveira de Frades. No total, estas cinco centrais solares somam uma potência de 50,6 MW, e a sua eletricidade equivale ao consumo anual de 73 mil pessoas.

“Queremos ter uma presença cada vez mais forte no mercado nacional e contribuir para que a nossa indústria e a de outros países que queiram vir para Portugal tenham acesso a eletricidade a valores competitivos”, comentou, em comunicado, o diretor da Voltalia em Portugal, João Amaral.

“Somos um país com muito sol, temos de aproveitar e tornar este atrativo atributo numa mais-valia no que diz respeito à energia, tal como já acontece com o turismo”, acrescentou o mesmo responsável.

Com mais de 1500 trabalhadores, a Voltalia está cotada na Euronext Paris. A sua carteira de projetos em desenvolvimento ascende a 14,2 gigawatts (GW).