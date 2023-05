Quer comparar preços para carregar o seu veículo elétrico? ERSE disponibiliza ferramenta para o fazer

A ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) passou a disponibilizar aos consumidores uma ferramenta que permite consultar todas as ofertas dos Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME), segundo anunciado esta segunda-feira em comunicado.

Esta lista, que agrega as várias ofertas (disponível no site da ERSE), permite consultar os preços e condições de cada uma, sem a necessidade de introduzir dados.

Desta forma, "os utilizadores dos veículos elétricos (UVE) poderão saber qual o preço cobrado pelo CEME para carregarem o seu veículo na rede de acesso público da mobilidade elétrica".

O valor inclui todos os custos associados ao aprovisionamento de eletricidade e à sua comercialização, as tarifas de Acesso às Redes para a mobilidade elétrica e a tarifa da EGME (entidade gestora da rede de mobilidade elétrica) aplicável aos CEME, esclarece a reguladora.

Contudo, nem todo o valor está incluído nesta ferramenta, pois na fatura a que o utilizador tem acesso após o uso do serviço, estão também incluídas outras componentes do preço, como “o serviço prestado pelo operador do ponto de carregamento (OPC), que disponibiliza a infraestrutura de carregamento" e as taxas e impostos.

As ofertas dos OPC podem ser consultadas no site da entidade gestora da rede de mobilidade elétrica, Mobi.E.