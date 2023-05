Como consumimos energia em Portugal e no mundo? Dez perguntas e respostas

Desde 1981 que Portugal e outros países assinalam a data de 29 de maio como o Dia Mundial da Energia, embora uma iniciativa de 2012 do World Energy Forum tenha fixado o 22 de outubro como a data de referência para assinalar os progressos globais no domínio energético. Mas como consumimos energia afinal? O que nos dizem as estatísticas? E quais são as tendências, em Portugal e lá fora, que irão transformar o mix energético nos próximos anos? Deixamos-lhe uma radiografia sobre o tema, com um lote de 10 perguntas e respostas, mais alguns gráficos.