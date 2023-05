Aquila Group cria comunidade de energia à boleia da sua maior central solar em Portugal

A gestora de ativos alemã Aquila Group espera iniciar ainda este ano a construção da sua maior central solar em Portugal, o projeto fotovoltaico do Cercal, com 275 megawatts (MW) de potência, e o empreendimento virá acompanhado de uma comunidade de energia renovável, um pequeno projeto que fornecerá eletricidade a vários edifícios da freguesia alentejana do município de Santiago do Cacém, com os excedentes a serem vendidos a parte da população do Cercal.