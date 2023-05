Regulador da energia já leva três meses sem revelar dados do mercado liberalizado

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) está há três meses sem atualizar os dados do mercado liberalizado de eletricidade e gás natural, tendo os últimos boletins mensais sido publicados em fevereiro, com números relativos a dezembro de 2022. A ERSE justifica o atraso com a necessidade de verificar os dados para manter a “confiabilidade” da informação.