Bruxelas seleciona finalistas para prémio europeu de energia sustentável e um deles é português

A Comissão Europeia selecionou três projetos de inovação para a fase final dos European Sustainable Energy Awards, iniciativa que distingue projetos inovadores em matéria de energia e sustentabilidade que tenham tido financiamento comunitário. E um dos projetos finalistas é português: trata-se da central solar flutuante que a EDP instalou na albufeira da barragem de Alqueva.

Este parque solar, com 12 mil painéis fotovoltaicos cobrindo quatro hectares da albufeira, e uma potência de 5 megawatts (MW), usa o mesmo ponto de injeção na rede que já é explorado pela central hidroelétrica, seguindo a tendência de hibridização de diferentes fontes renováveis, para otimizar o uso da rede elétrica. A central solar flutuante da EDP conta também com uma componente de armazenamento, através de baterias.

Além do projeto de Alqueva, são finalistas nos European Sustainable Energy Awards o projeto STEP - Solutions to Tackle Energy Poverty, que está a ser implementado em nove países europeus, para combater a pobreza energética, e ainda o TRaM - Transport: Advanced and Modular, na Noruega.

O vencedor será anunciado na semana europeia de energia sustentável, que decorrerá de 20 a 22 de junho, com a presença da comissária europeia da energia, Kadri Simson.

O vencedor será escolhido pelo voto do público, podendo os interessados apoiar o projeto da sua preferência até 11 de junho, aqui.

Além dos prémios para projetos de inovação, também haverá uma distinção para projetos em comunidades locais e outra para mulheres na energia.

Na edição do ano passado o prémio europeu Woman in Energy foi para a portuguesa Andreia Carreiro, que é atualmente diretora de inovação estratégica na Cleanwatts.