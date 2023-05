Consumo de eletricidade em abril baixou 5,6%

O consumo de eletricidade em abril em Portugal recuou 5,6% face ao mesmo mês do ano passado, refletindo, no corrente ano, temperaturas acima do habitual para esta época. Corrigido do efeito de temperatura e dias úteis, o consumo de eletricidade baixou 2,8% em termos homólogos, revelou esta quarta-feira a REN - Redes Energéticas Nacionais.

Em comunicado, a gestora da rede elétrica indica ainda que em termos acumulados, nos primeiros quatro meses do ano o consumo de eletricidade em Portugal ficou 0,3% acima do registado no ano passado (e o valor é o mesmo aplicando a correção por variação de temperaturas e dias úteis).

A produção renovável em abril abasteceu 49% do consumo, a não renovável 15% e os restantes 36% foram importados de Espanha, de acordo com os dados da REN. O mês foi particularmente fraco para as energias limpas, excepto a solar.

O índice de produtibilidade eólica ficou em 0,8 (em que o valor 1 corresponde à média histórica), ao passo que o índice de produtibilidade hidroelétrica foi de apenas 0,34, o segundo registo mais baixo para este mês desde que a REN tem dados (ou seja, desde 1971), apenas acima do índice registado em abril de 1993.

Já no mercado de gás natural o consumo em abril teve uma descida homóloga de 25%, com o consumo convencional (empresas e famílias) a descer 9% e o consumo para a produção de eletricidade a afundar-se 52%.

O aprovisionamento de gás em abril foi feito a 100% pelo terminal de Sines, que abasteceu não só o território nacional, mas também permitiu exportar uma parte (cerca de 1 terawatt hora) para Espanha por gasoduto, alcançando o valor mensal mais alto de sempre de exportações para o país vizinho.