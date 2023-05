Adolfo Mesquita Nunes promovido a vice-presidente da Galp

Adolfo Mesquita Nunes é o novo vice-presidente do conselho de administração da Galp, um degrau abaixo de Paula Amorim, que permanece como presidente (não executiva) da petrolífera. Exercerá as funções no próximo quadriénio, até 2026.

Mesquita Nunes, que é administrador não executivo da Galp desde abril de 2019 (depois das suas experiências políticas como deputado, entre 2011 e 2013, e como secretário de Estado do Turismo, entre 2013 e 2015), foi reconduzido no conselho de administração na assembleia geral desta quarta-feira, 3 de maio, e o comunicado da Galp à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) dá conta do seu novo estatuto de vice-chairman, ou vice-presidente.

Adolfo Mesquita Nunes é advogado, sendo sócio desde 2016 do escritório Gama Glória. Desde março de 2022 também é professor assistente adjunto na Nova School of Business and Economics.

Na anterior composição dos órgãos sociais da Galp havia três vice-presidentes, nomeadamente Miguel Athayde Marques e Andy Brown (que entretanto saíram da empresa) e Filipe Silva (que continua na Galp mas como presidente executivo).

O anúncio dos resultados da assembleia geral de acionistas dá também conta da renovada comissão executiva da Galp. Além do presidente, Filipe Silva, a equipa de gestão conta com Maria João Carioca como administradora financeira (função que já desempenhava na Caixa Geral de Depósitos, que entretanto abandonou) e com Georgios Papadimitriou com o pelouro das renováveis (o gestor já integrava a equipa).

João Diogo Silva, na área comercial, Rodrigo Vilanova, na gestão de energia, e Ronald Doesburg, com o pelouro industrial, são os novos membros da comissão executiva da Galp.

No total, a administração da Galp inclui agora 19 elementos (seis executivos e 13 não executivos), dos quais 12 homens e sete mulheres. A idade média dos administradores, de acordo com o comunicado à CMVM, é de 56 anos.