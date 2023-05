Segundo maior projeto solar do país levará um milhão de painéis a Nisa

A central solar fotovoltaica de Nisa, que está a ser desenvolvida pelo grupo Greenvolt e pela Alpac Capital, vai ocupar uma área superior a mil hectares, na sua maioria eucaliptais propriedade da papeleira Altri. Caso vá em frente, o projeto será a segunda maior central solar do país, com uma potência de 705 megawatts (MW), e implicará o abate de sobreiros, em número ainda por determinar. O projeto acaba de entrar em consulta pública, no âmbito do respetivo licenciamento ambiental.