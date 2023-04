Importações portuguesas de energia atingiram em 2022 a fatura mais alta de sempre

Portugal é historicamente um importador de energia: o país importa mais do que exporta, e está, por isso, vulnerável, aos preços ditados pelos mercados externos. E 2022 mostrou como a economia portuguesa ficou exposta: no ano passado Portugal teve um saldo energético importador recorde, de 11,83 mil milhões de euros. Não há, nos dados da Direção-Geral de Energia e Geologia analisados pelo Expresso, registo de qualquer outro ano com uma fatura energética tão elevada para Portugal.