Lucro da Exxon Mobil mais que duplica no primeiro trimestre e atinge recorde de 10.407 milhões de euros

A Exxon Mobil anunciou esta sexta-feira, 28 de abril, que teve um lucro de 11.430 milhões de dólares (10.407 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2023, mais 108% do que no mesmo período do ano passado, estabelecendo um recorde.

"Alcançámos um primeiro trimestre recorde, apesar dos preços da energia e das margens de refinação terem abrandado um pouco", disse a administradora financeira, Kathryn Mikells, citada em comunicado.

A gestora explicou ainda que o resultado histórico foi alcançado graças, em parte, ao "controlo dos custos e à melhoria dos ativos", bem como à dinâmica geral de todos os negócios.

As receitas da Exxon Mobil até março deste ano ascenderam a 86.564 milhões de dólares, menos 4,3% do que no mesmo trimestre do ano passado.

A produção de petróleo e gás no período em análise atingiu 3,8 milhões de barris por dia medidos em petróleo equivalente, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior, equivalente a cerca de 300.000 barris de petróleo equivalente por dia.

Esta subida da produção reflete um aumento anual de 40% da produção na bacia de Permian, no Texas, e na Guiana, onde a Exxon tem em funcionamento desde o ano passado uma segunda plataforma de produção que acrescentou cerca de 240.000 barris por dia.

As empresas petrolíferas estão a beneficiar de preços mais elevados desde a invasão da Ucrânia em 2022, apesar de os preços serem "mais baixos" este ano, a empresa compensou esta situação com maiores volumes de produção.

Neste sentido, o presidente executivo da empresa, Darren Woods, afirmou que, "depois de um ano recorde, a ExxonMobil registou os lucros mais elevados da sua história no primeiro trimestre, apesar dos preços da energia e de as margens de refinação terem estado em níveis mais moderados em comparação com o quarto trimestre" de 2022.