Greenvolt alia-se ao grupo Bluefloat Energy para desenvolver eólicas no mar em Portugal

A Greenvolt estabeleceu uma parceria com a empresa Bluefloat Energy, controlada pelo grupo norte-americano 547 Energy Partners, para o desenvolvimento de projetos eólicos ao largo da costa portuguesa, no âmbito da aposta do país em vir a instalar até 10 gigawatts (GW) de eólicas offshore até 2030.

Embora não avance detalhes sobre os projetos a desenvolver, a Greenvolt sublinha, em comunicado divulgado esta quarta-feira, que é uma “parceria altamente complementar”, que “combina as valências das duas empresas”.

“A Greenvolt traz o expertise de desenvolvimento e licenciamento local, bem como o forte reconhecimento da sua marca em Portugal, enquanto a Bluefloat Energy contribui com um vasto conhecimento técnico no eólico flutuante e um conhecimento único nesta tecnologia”, refere a empresa portuguesa, que atua em três áreas principais na produção de eletricidade: biomassa, centrais solares e eólicas de larga escala e produção descentralizada de energia solar.

“A Greenvolt tem uma estratégia diferenciadora para projetos solares e eólicos do tipo utiliy scale [larga escala], com enfoque na fase de desenvolvimento. Através desta parceria com a Bluefloat Energy, uma das empresas de referência segmento de offshore, com uma experiência profunda na tecnologia flutuante, a Greenvolt mantém o seu posicionamento estratégico, expandindo as suas competências de developer ao segmento do offshore em Portugal”, referiu João Manso Neto, presidente executivo do grupo Greenvolt.

Já Carlos Martin, presidente executivo da Bluefloat Energy, salienta que a “entrada no mercado português é uma extensão natural” da estratégia eólica flutuante da sua empresa para o sul da Europa.

A Bluefloat Energy é detida pela 547 Energy, uma empresa com sede nos Estados Unidos da América, que tem como principal investidor a Quantum Energy Partners, cujos ativos sob gestão ultrapassam os 17 mil milhões de dólares.

O líder da Bluefloat, Carlos Martin, é um ex-quadro da EDP Renováveis (de cuja administração João Manso Neto fez parte), tendo estado na empresa portuguesa entre 2010 e 2017. E não é o único: o fundador da 547 Energy é Gabriel Alonso, que esteve nove anos na EDP Renováveis, entre 2008 e 2017, tendo liderado as operações do grupo no mercado norte-americano, hoje uma das principais plataformas de crescimento do grupo EDP.