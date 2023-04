EDP Renováveis fecha com a Google maior contrato para projetos de energia solar distribuída nos Estados Unidos

A EDP Renováveis assinou um contrato com a norte-americana Google para instalar 650 megawatts (MW) em centrais solares espalhadas por seis estados dos Estados Unidos da América (EUA), no que a empresa portuguesa diz ser o maior contrato de energia solar distribuída dos EUA, tendo em conta os dados registados no histórico da S&P Global e da Bloomberg New Energy Finance.

A EDP irá desenvolver e instalar um total de mais de 80 projetos fotovoltaicos para fornecer energia limpa à Google, começando pelo Estado do Ohio. Os primeiros parques solares deverão estar operacionais até ao final de 2024.

As duas empresas já trabalham juntas há quase dois anos, tendo em marcha um programa para assegurar a redução do custo da eletricidade para cerca de 25 mil famílias de baixos rendimentos, sendo que os beneficiários serão selecionados à medida que os projetos solares forem sendo desenvolvidos, informou a EDP Renováveis no seu comunicado.

De acordo com o comunicado, a EDP e a Google irão também criar um “fundo de impacto comunitário” no montante de 12 milhões de dólares, para financiar iniciativas que visem reduzir a pobreza energética.

Na energia solar distribuída (ou descentralizada), que passa habitualmente por projetos fotovoltaicos de menor dimensão (muitas vezes destinados ao abastecimento direto de um consumidor ou grupo de consumidores), a EDP Renováveis tem já 1,4 gigawatts (GW) instalados a nível global, com o objetivo de desenvolver mais 3 GW entre 2023 e 2026.

Nos EUA a carteira de ativos de energia solar descentralizada ascende a 220 MW, repartidos por 440 projetos em 20 estados.