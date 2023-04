EDP e Engie fecham financiamento de 2,2 mil milhões de euros para parque eólico na Escócia

A Ocean Winds, empresa controlada pela EDP Renováveis e pela francesa Engie, fechou um financiamento de 2 mil milhões de libras, o equivalente a 2,2 mil milhões de euros, para o projeto eólico Moray West, que será instalado ao largo da Escócia, informou a EDP em comunicado esta sexta-feira.

Este financiamento permitirá ao consórcio avançar com os contratos junto da cadeia de abastecimento para iniciar a instalação das torres eólicas ainda no presente ano, prevendo-se que o parque, com 882 megawatts (MW), entre em operação em 2025.

No comunicado a EDP nota que Moray West é o primeiro parque eólico offshore do Reino Unido a assegurar contratos de longa duração com clientes empresariais para a comercialização da maioria da sua produção estimada.

“Estes contratos foram assinados com parceiros estratégicos, para mais de 50% da produção do projeto, o que permitiu o seu rápido desenvolvimento”, indica a EDP. Para um terço da restante produção, foi já assegurado um contrato por diferenças ("Contract for Difference" ou CfD) num leilão levado a cabo pelas autoridades do Reino Unido.

“Agora, o projeto pode avançar para as próximas fases de abastecimento da cadeia de fornecedores, de forma a preparar o arranque das instalações em alto mar no final de 2023. O projeto deverá estar totalmente operacional em 2025. Assim, Moray West deverá apoiar as metas de energia renovável do Reino Unido e da Escócia e fornecer eletricidade de baixo custo e sem emissões de carbono na sua produção ao equivalente a mais de 1 milhão de casas por ano”, aponta a EDP Renováveis.

No Reino Unido, a Ocean Winds tem uma carteira de mais de 6 gigawatts (GW) de parques eólicos offshore: além dos 882 MW atualmente em desenvolvimento para Moray West, a empresa conjunta da EDP e Engie já opera 950 MW no parque Moray East, também ao largo da Escócia. E o consórcio tem ainda em desenvolvimento o projeto Caledonia (2 GW) e o parque Arven (1,8 GW, em parceria com a Mainstream Renewable Power), entre outros.