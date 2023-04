Líder da EDP considera que nos EUA “o Inflation Reduction Act é extremamente potente” mas a resposta europeia é lenta

A Comissão Europeia apresentou recentemente uma proposta para redesenhar o mercado de eletricidade, depois de ter apresentado também uma estratégia para apostar na indústria europeia enquanto fornecedora de equipamentos para a transição energética. Mas o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, realça a eficácia da abordagem norte-americana, com o Inflation Reduction Act.

Como olha para o conjunto de propostas da Comissão Europeia para o desenho de mercado na eletricidade?

A proposta da Comissão Europeia parece-nos muito razoá­vel. É um aperfeiçoamento do desenho de mercado, não é uma revolução. É importante que a Europa consiga manter um modelo homogéneo entre as várias geografias. O que nos preocupou muito no ano de 2022 foi a fragmentação da Europa ao nível da energia: a criação da exceção ibérica, da exceção francesa, da exceção polaca. Cada país decidiu implementar a sua versão de reforma de mercado. Em termos genéricos, é uma proposta razoável e positiva, é um passo na direção certa. Permite salvaguardar o mercado marginalista, que é comum a toda a UE, e permite a harmonização de preços em toda a Europa. Incentiva a criação de contratos de longo prazo, o que também é positivo para o investimento e para o consumidor. Devíamos estar a investir três ou quatro vezes mais do que estamos a investir. Não podemos simultaneamente dizer que é preciso investir mais e ao mesmo tempo dizer que vamos redesenhar todo o mercado e reinventar as regras todas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.