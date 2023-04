EDP Renováveis aumentou produção no primeiro trimestre em 11%

A EDP Renováveis alcançou no primeiro trimestre deste ano uma produção de 10.248 gigawatts hora (GWh), mais 11% do que no mesmo período do ano passado, beneficiando de um aumento da capacidade instalada de 14 para 14,8 gigawatts (GW).

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no qual detalha os dados operacionais dos primeiros três meses do ano, a empresa revela que a sua produção na Europa recuou 2% (em especial em Portugal, onde caiu 5%), mas isso foi compensado pelo crescimento da produção de energia limpa na América do Norte (mais 1%) e sobretudo na América do Sul (mais 168%) e Ásia (mais 319%).

O aumento da capacidade instalada permitiu à EDP Renováveis produzir mais, mesmo apesar de uma ligeira deterioração do fator de utilização dos ativos, que recuou de 35% para 34%.

No final de março a empresa tinha 4,97 GW em fase de construção, com destaque para 2,1 GW na América do Norte e quase 1,2 GW na América do Sul.

Esta nova capacidade em construção inclui centrais eólicas em terra e no mar (através da Ocean Winds, detida conjuntamente com a Engie) e também parques fotovoltaicos.

A EDP Renováveis apresentará ao mercado os resultados completos do primeiro trimestre a 3 de maio.