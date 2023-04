Secretária de Estado da Energia e Clima em entrevista: “Apostar nas renováveis é um caminho ganhador”

Ana Fontoura Gouveia tornou-se o rosto do Governo para uma das áreas com maiores promessas de investimento no país: os projetos energéticos na calha para a próxima década valem mais de 60 mil milhões de euros. A secretária de Estado da Energia e Clima deu ao Expresso a sua primeira entrevista esta terça-feira, no dia em que completou três meses no cargo.

Quando tomou posse enfrentou um período de acalmia nos preços do gás e da eletricidade. Isso ajudou-a a entrar nesta pasta?

Do ponto de vista da resposta de emergência à crise energética, felizmente estávamos numa situação de alguma acalmia. Sabemos, no entanto, que os preços continuam elevados, e a volatilidade que nos pode trazer o próximo inverno é uma realidade. Estamos atentos. A aprovação do prolongamento do mecanismo ibérico insere-se nessa resposta, que constitui sobretudo um seguro para situações adversas que possam ocorrer. O apoio de mil milhões de euros às indústrias consumidoras de gás é também uma forma de assegurar que se os preços voltarem a subir em demasia aqui estaremos para dar resposta. Dito isto, pudemos focar-nos nos desafios estruturais do país, que são continuar a apostar nas energias renováveis. Já percebemos todos que este é um caminho ganhador. Não só nos garante segurança de abastecimento, não só nos permite cumprir metas climáticas, como na verdade permite industrializar o país e criar emprego. A nossa preocupação central é assegurar que conseguimos que os investidores que têm projetos de longo prazo e verdadeiramente transformadores tenham as condições para os implementarem aqui.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler