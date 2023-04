Governo prepara plano para garantir acesso de novos projetos industriais à rede elétrica

Embora tenha vários dossiês em mãos, a secretária de Estado da Energia e Clima aponta-o como “um tema absolutamente crítico”: acesso às redes. Por ser “um tópico que surge em toda e qualquer reunião”, Ana Fontoura Gouveia decidiu criar um grupo de trabalho no Ministério do Ambiente para planear o desenvolvimento futuro da rede elétrica consoante as necessidades de consumo de grandes empresas que pretendem investir em Portugal mas precisam de ter a certeza de que terão acesso fácil à energia.

O novo grupo de trabalho arrancou esta semana, juntando elementos da Direção-Geral de Energia e Geologia, da Agência Portuguesa do Ambiente, da REN — Redes Energéticas Nacionais, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e AICEP — Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Ana Fontoura Gouveia avançou ao Expresso que o Governo já fez “uma listagem preliminar” a partir de contactos com a AICEP e vários promotores de projetos industriais, mas irá agora apurar detalhadamente as necessidades futuras de consumo de energia. Um primeiro balanço deverá estar pronto em maio.