Rede Mobi.E registou novo recorde de carregamento de veículos elétricos em março

A Mobi.E registou 298.929 carregamentos de veículos elétricos em março, um crescimento de 68% face ao mês homólogo e um novo recorde para a rede de pontos de carregamento, anunciou a empresa esta quarta-feira, 5 de abril.

A rede Mobi.E registou, em março, consumos energéticos de 4.769.326 kilowatts hora (kWh), crescendo 95% face a março de 2022, superando também o recorde anterior neste ponto.

A rede contava no final de março com 4314 postos, dos quais 3361 eram públicos, “o que corresponde a 7251 pontos de carregamento”, diz a gestora da rede em comunicado. Destes, “cerca de 1219 postos de carregamento eram rápidos ou ultrarrápidos, o que representa mais de um terço (35%) do total”, calcula.

No que toca à potência da rede, esta cresceu 71% face ao mês homólogo e encontra-se acima dos 183.682 kW.

A gestora da rede de carregamentos justifica estes recordes com “o contínuo crescimento da rede", considerado “um dos principais fatores que contribui para estes números, uma vez que tem acompanhado o incremento do parque de viaturas elétricas”.

No que vai do ano até março registaram-se mais de 869 mil carregamentos, um crescimento homólogo a rondar os 73%. O número de acessos à rede pública nacional subiu 61% para os 69.969 utilizadores, tendo cada utente realizado em média um carregamento por semana.

“Quanto ao impacto da rede Mobi.E no ambiente, de janeiro a março deste ano já foram poupadas cerca de 10.500 toneladas de CO2 [face às emissões que estariam associadas em veículos com motores de combustão]. Tal significa que seriam necessárias mais de 174 mil árvores com 10 anos, em ambiente urbano, para reter o mesmo dióxido de carbono. Existem atualmente 52 tomadas, em média, por cada 100 quilómetros de rodovia”, indica a Mobi.E.