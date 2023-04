Mude de fornecedor de energia e poupe mais (muito mais) do que com o IVA zero nos alimentos

O maior fornecedor de eletricidade em Portugal, a EDP Comercial, não mexeu nos seus preços para clientes domésticos em abril, mas mexeu nos do gás natural, com um corte de 20%. A concorrente Galp anunciou cortes de 27% nos preços do gás natural e de 15% na eletricidade. E quem tem tarifas reguladas de eletricidade teve direito a uma redução de 3%. Mas quais são as opções que dão maior poupança às famílias? Nenhuma destas.

As simulações feitas pelo Expresso mostram que mudar de fornecedores de eletricidade e gás natural pode dar, a milhões de famílias, poupanças substanciais. Bem maiores do que as prometidas pelo Governo ao baixar para zero o IVA dos produtos alimentares básicos.