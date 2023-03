Norueguesa Statkraft entra em Portugal com contratos de longo prazo na energia solar

A centenária Statkraft é uma de várias empresas do Norte da Europa que nos últimos anos olharam para Portugal como uma oportunidade de expansão. Em 2019 a elétrica estatal norueguesa ensaiou um primeiro investimento, tentando adquirir as seis barragens no Douro que a EDP pôs à venda. Sem sucesso. Mas no ano passado a Statkraft voltou, abriu uma subsidiária em Lisboa e agora concretizou o primeiro negócio, um conjunto de contratos de aquisição de energia para a eletricidade que será produzida em três centrais solares de larga escala na região Centro do país.