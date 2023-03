Custo da eletricidade das famílias em mínimos de nove anos

A eletricidade para consumidores domésticos está entre os poucos produtos e serviços em Portugal cujos preços não só não acompanham a tendência de inflação, como até estão mais baixos do que os verificados há um ano. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que o índice de preços da eletricidade em fevereiro estava 6% abaixo do registado em igual período de 2022. Além disso, estava no valor mais baixo dos últimos nove anos, sendo preciso recuar a dezembro de 2013 para encontrar um índice de custo da eletricidade mais baixo.

A metodologia do INE tem o ano de 2012 como referência (base 100) e o histórico do instituto mostra que o índice de preços de eletricidade para consumo doméstico fechou o ano seguinte nos 102,7 pontos (ou seja, preços 2,7% acima dos do ano anterior) e entrou em 2014 nos 105,7 pontos. Nos anos seguintes a fatura elétrica das famílias portuguesas teve algumas subidas e o ano de 2022 acabou por ser o pior: os preços no verão chegaram a estar mais de 40% acima da base de referência de uma década antes. Só que neste arranque de 2023 o preço doméstico de eletricidade do cabaz do INE afundou-se para os 108,8 pontos em janeiro e 105,2 em fevereiro.