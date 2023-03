Preço da eletricidade no mercado ibérico afunda-se e fecha março com uma queda de 33%

O preço grossista da eletricidade no mercado ibérico sofreu esta quinta-feira uma forte queda, relativamente à energia contratada para o dia seguinte: a produção de sexta-feira terá um preço médio de venda de 16,57 euros por megawatt hora (MWh), um mínimo de mais de dois meses. E fez março encerrar com uma descida acentuada do preço médio mensal face a fevereiro.

Segundo os dados já disponíveis na plataforme Omie, na qual é transacionada a energia para o próprio dia e dia seguinte no mercado ibérico de eletricidade (Mibel), esta sexta-feira, 31 de março, o MWh terá um valor médio de 16,57 euros, pouco mais de metade dos 31,4 euros desta quinta-feira. E será o preço médio diário mais baixo desde 18 de janeiro (a 17 de janeiro o Mibel registou um valor de apenas 5,1 euros por MWh).

Com este registo, o mês de março fechará com um valor médio mensal próximo dos 90 euros por MWh, o que fica cerca de 33% abaixo dos 134 euros por MWh de média mensal da eletricidade em fevereiro no mercado grossista.

Contudo, o mês de março não chega a ser o mais barato do ano, já que em janeiro o preço médio no Mibel foi de 69 euros por MWh.

Ainda assim, março fechará com um registo relativamente baixo se comparado com os níveis de preços que o mercado ibérico teve ao longo de 2022, ano que teve uma média anual superior a 167 euros por MWh.

Os preços do mercado grossista são especialmente relevantes para os consumidores empresariais e domésticos que tenham tarifários indexados, em que o preço do kWh em cada fatura varia de acordo com os valores médios registados no mercado ibérico nesse período de faturação.

A queda do preço da eletricidade em março está principalmente associada a um menor recurso a centrais de ciclo combinado a gás, em virtude de uma maior disponibilidade de fontes renováveis (vento e sol). Adicionalmente, a descida da cotação internacional do gás natural também ajudou à descida dos preços, fazendo as centrais de ciclo combinado e as centrais hídricas (que concorrem com as termoelétricas) baixar as suas ofertas no mercado diário.

A descida especialmente pronunciada do preço grossista da eletricidade esta sexta-feira, 31 de março, reflete, aliás, um aumento significativo da produção eólica (o volume subirá 34% de quinta para sexta-feira), mantendo a zero a produção dos ciclos combinados, a par com uma redução da produção das centrais nucleares em Espanha.