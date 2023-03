Smartenergy lançará mais três centrais solares em Portugal este ano

Portugal é, no que toca às renováveis, “um país que define bem a direção” e que assegura “estabilidade regulatória”. A opinião é de João Cunha, gestor português que lidera a Smartenergy, uma empresa suíça de energias limpas, detida por um investidor alemão. E a verdade é que a Smartenergy está a acelerar a sua aposta no mercado português: inaugurou esta quarta-feira, no concelho de Palmela, uma central fotovoltaica de 63,5 megawatts (MW), mas tem já outros três projetos em fase avançada de desenvolvimento, cuja construção deve arrancar ainda este ano.