Novas regras na eletricidade em Portugal: o que muda para o consumidor em 10 ideias-chave

É uma das maiores revisões de regulamentos dos últimos anos na energia em Portugal. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) abriu esta terça-feira uma consulta pública sobre uma revisão regulamentar no setor elétrico que mexe nas regras das relações comerciais, dos serviços de redes inteligentes, do autoconsumo, entre outras áreas. A consulta pública estende-se até 15 de maio. Depois a ERSE avaliará os contributos, antes de redigir a versão final do que agora propõe. Fique a saber desde já o que muda (se for aprovado conforme proposto pelo regulador), numa síntese de 10 alterações com impacto nos consumidores.