Mecanismo ibérico da eletricidade prolongado até ao final do ano

O mecanismo ibérico criado em 2022 para proteger os preços grossistas de eletricidade das elevadas cotações do gás natural foi prolongado até ao final do ano, anunciou, esta terça-feira, a ministra da Transição Ecológica de Espanha, Teresa Ribera.

Em causa está o mecanismo temporário ibérico em vigor desde junho do ano passado, que coloca limites ao preço médio do gás na produção de eletricidade. Acabou por ser alargado, tal como o Expresso já havia noticiado.

Segundo a governante espanhola, o acordo está ainda a ser trabalhado e não está ainda fechado. Tem ainda de ser “formalmente” aprovado por Bruxelas, mas Ribera diz que já houve um "aval explícito".

O mecanismo visa reduzir o impacto que os elevados preços do gás natural possam ter na formação do preço grossista da eletricidade. Ao definir um preço de referência para o gás (que começou nos 40 euros por megawatt/hora, ou MWh), os dois governos limitaram o valor cobrado pelas centrais de ciclo combinado na venda de eletricidade no mercado ibérico, limitando também, por essa via, o valor a pagar a todos os outros produtores que entram no casamento entre oferta e procura a cada dia.

O teto do gás no mercado grossista de eletricidade subiu este mês para 55 euros por MWh e terminaria em junho nos 70 euros, mas o prolongamento até dezembro reduz também o preço máximo para 65 euros.

“A curva da inclinação pela qual a cada mês o teto de gás aumenta gradualmente torna-se uma curva muito mais longa, mas muito mais suave. Em vez desse teto subir 5 euros todos os meses (…) passámos dos atuais 55 para 65 em dezembro”, explicou a ministra espanhola.

Notícia atualizada às 9h