EDP Renováveis perde leilão eólico 'offshore' em França

A Ocean Winds, sociedade conjunta da EDP Renováveis com a francesa Engie, saiu de mãos a abanar do leilão promovido pelo Estado francês para licenciar um parque eólico no mar, ao largo da Normandia, que terá um gigawatt (GW) de capacidade, tendo a escolha gaulesa recaído sobre a oferta apresentada pela EDF.

O Governo francês escolheu a oferta da Eoliennes en Mer Manche Normandie, empresa da EDF e da Maple Power, para o desenvolvimento deste novo parque eólico offshore, que será instalado a 32 quilómetros da costa da Normandia. Será o quinto parque eólico no mar da EDF e Maple Power em França e o terceiro nas águas da Normandia.

O novo parque deverá ser ligado à rede em 2030, informou a EDF em comunicado esta segunda-feira.

Na corrida estavam, desde 2021, seis empresas. Além do consórcio da EDF, participaram no processo a Ocean Winds (da EDP e Engie), a Iberdrola, a Shell, o consórcio da Total e RWE e ainda um consórcio entre a Vatenfall, WPD e Banque des Territoires.

De acordo com a imprensa francesa, o baixo preço oferecido pela parceria da EDF com a Maple Power, terá sido decisivo: o consórcio propôs desenvolver este projeto com uma tarifa de venda de energia à rede inferior a 45 euros por megawatt hora (MWh).

Apesar de ter perdido esta licitação para um parque de 1 GW em França, a Ocean Winds mantém-se ativa na disputa de outras áreas para produção eólica offshore naquele país e em janeiro anunciou uma parceria com a Banque des Territoires para concorrer a um leilão de duas áreas eólicas marítimas com capacidade para 250 megawatts (MW) cada uma.

Questionada pelo Expresso sobre o desfecho do leilão relativo à Normandia, a EDP Renováveis não fez qualquer comentário.