Eólicas em alta rotação: a história de cinco parques em Portugal que já tiveram quatro donos diferentes

A Finerge, uma das maiores empresas de energias renováveis a operar em Portugal, acordou comprar à Onex Renewables, uma empresa com sede no Luxemburgo e controlada a partir do Dubai, um conjunto de cinco parques eólicos no mercado português, ativos que a Onex tinha adquirido ainda há pouco mais de um ano à EDP Renováveis… e que esta já tinha comprado, por seu turno, à concorrente Galp Energia.