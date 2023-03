Iberdrola começa a construir centrais solares no Algarve resultantes do leilão de 2019

A Iberdrola começou os trabalhos de instalação do complexo fotovoltaico Montechoro I e II, de 11,57 e 25 MW (megawatts), respetivamente, em Albufeira, no Algarve, segundo anunciado esta quinta-feira em comunicado. O projeto resulta do leilão solar realizado pelo Governo em 2019.

De acordo com a nota da empresa, estas centrais evitarão a emissão para a atmosfera de 42 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano.

No total, as centrais terão “mais de 64.500 painéis bifaciais que, por terem duas superfícies sensíveis à luz, permitem uma maior produção sem aumentar o número de placas”. Assim, conseguirão gerar 20 mil megawatts hora (MWh) por ano “de energia verde autóctone” que deverá chegar a cerca de 15 mil casas, o equivalente a cerca de metade da população de Albufeira.

No projeto estão investidos mais de 28 milhões de euros e as centrais deverão entrar em funcionamento ainda em 2023.

Segundo a nota, a construção das duas centrais irá gerar até 200 postos de trabalho, maioritariamente ocupados por trabalhadores locais.

A Iberdrola tem já três projetos fotovoltaicos no distrito de Setúbal (Alcochete de 46 MW, Conde de 13,5

MW e Algeruz II de 27 MW), concluídos em 2022, aos quais se juntam estas duas centrais.

Adicionalmente, a empresa planeia começar a construir nos próximos meses as centrais solares do Carregado (62 MW), no distrito de Lisboa, e de Estoi (83 MW), também na região algarvia, que inclui também armazenamento com baterias, e entrará em funcionamento em 2024.

Todas estas centrais pertencem aos leilões que Portugal realizou em 2019 e 2020, "nos quais a Iberdrola foi premiada com um total de oito projetos fotovoltaicos com uma potência total de 270 MW, sendo a maior premiada em número de lotes no leilão de 2019".