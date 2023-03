REN lucrou mais 15% no ano passado

A REN - Redes Energéticas Nacionais obteve em 2022 um resultado líquido de 111,8 milhões de euros, mais 15% que no ano anterior, revelou a gestora de redes de energia em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) subiu 5,7%, para 487,3 milhões de euros, beneficiando de um aumento das receitas reguladas (a remuneração da REN no mercado nacional está indexada às Obrigações do Tesouro a 10 anos), principalmente em Portugal, mas também na atividade internacional (Chile).

No ano passado 64,3% do EBITDA da REN veio da área da eletricidade, 22% do transporte de gás, 9,8% da distribuição de gás e 3,9% da atividade internacional.

Os resultados financeiros, no valor de -44 milhões de euros, tiveram um agravamento de 3,2% face ao registo de 2021.

A base regulada de ativos da REN permaneceu estável (apenas cresceu 0,2%), nos 3,6 mil milhões de euros.

No ano que passou o investimento da gestora de redes energéticas caiu 18,4%, para 201,5 milhões de euros, ao passo que a dívida líquida encolheu 13,5%, para 2044 milhões de euros.