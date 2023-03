Há quatro anos a flutuar na agenda política, hidrogénio verde dá os primeiros passos em Portugal

A Floene, concessionária da distribuição de gás natural em Portugal, assinala esta terça-feira a primeira injeção de hidrogénio verde na sua rede, numa cerimónia em que marcará presença o primeiro-ministro, António Costa. A representação do Governo ao mais alto nível sinaliza a importância da descarbonização na agenda política, mas a concretização da aposta no hidrogénio verde em Portugal tem avançado quase a passo de caracol, ao contrário do que vem sucedendo com a energia solar, com uma maturidade tecnológica muito mais avançada.