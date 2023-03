Saiba como baixar a sua fatura energética em cinco passos (e em menos de 10 minutos)

Tradicionalmente as famílias portuguesas optam por preços fixos na eletricidade e no gás natural, e são pouco propensas à mudança de fornecedor. Mas a inércia pode ter custos elevados: as diferenças entre tarifários dos vários comercializadores de eletricidade e gás natural ascendem a dezenas de euros por mês. Mudar de fornecedor não é um bicho de sete cabeças. Explicamos, em cinco passos, o que pode fazer para baixar a conta da energia. E deixamos-lhe, também, um conjunto de perguntas e respostas sobre o assunto.