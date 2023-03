Fundo soberano de Singapura investe até mil milhões em aumento de capital da EDP Renováveis

A EDP Renováveis anunciou na madrugada desta quinta-feira, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a intenção de realizar um aumento de capital de cerca de mil milhões de euros, para financiar parte do seu crescimento.

O aumento de capital será subscrito, com um compromisso para a totalidade dos mil milhões de euros, pelo grupo GIC, o fundo soberano de Singapura, que pagará entre 19,25 e 20,5 euros por cada ação da EDP Renováveis.

No comunicado à CMVM a EDP Renováveis, que é detida em 74,98% pela EDP, admite realocar até 150 milhões de euros do novo aumento de capital a um conjunto de investidores qualificados ao mesmo preço que for fixado para o grupo GIC.

O anúncio surge depois de esta quarta-feira a agência Reuters ter noticiado que a EDP Renováveis estaria a sondar potenciais investidores, incluindo fundos soberanos, para entrarem no seu capital.

Na segunda-feira, uma nota de análise do banco de investimento Goldman Sachs apontava em sentido contrário, indicando que a nova política de remuneração acionista da EDP Renováveis provavelmente afastaria a necessidade de um aumento de capital.

Ao anunciar os seus resultados de 2022, com um lucro de 671 milhões de euros (mais 2% que no ano anterior), a EDP Renováveis comunicou também ao mercado a intenção de pôr em prática uma nova política de remuneração acionista, que passa por acabar com a tradicional distribuição de dividendos, e, em vez disso, distribuir direitos sobre novas ações.

Esta solução permitiria à EDP Renováveis reduzir os seus encargos com o pagamento de dividendos, uma vez que o seu maior acionista, a EDP, desde logo assumiu que pretenderia ficar com os direitos (e as ações), e não exigir uma contrapartida monetária por esses títulos. Ao reduzir os encargos anuais com dividendos a EDP Renováveis liberta mais recursos para reinvestir em novos projetos nas várias geografias em que opera.

Atualmente a EDP detém 74,98% da empresa de energias limpas e os restantes 25,02% estão dispersos no mercado, detidos por fundos de investimento, pequenos acionistas individuais, fundos de pensões, entre outros.

Já em 2021 a EDP Renováveis realizou um aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros, que ajudou a empresa a financiar o seu crescimento. No final desse ano a empresa portuguesa avançou para a compra da Sunseap, empresa com sede em Singapura que se tornou a porta de entrada do grupo EDP no sudeste asiático.

O novo aumento de capital de mil milhões na EDP Renováveis surge no mesmo dia em que a empresa e o seu maior acionista apresentarão ao mercado o novo plano de negócios para o período de 2023 a 2026.