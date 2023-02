Preço da eletricidade em fevereiro dispara para patamar mais alto em cinco meses

O mercado grossista de eletricidade na Península Ibérica tinha em janeiro registado o preço médio mais baixo em 20 meses, com 69 euros por megawatt hora (MWh), mas foi sol (ou chuva) de pouca dura. Em fevereiro o preço grossista em Portugal e Espanha quase duplicou, para 135 euros por MWh. A navegar à boleia da meteorologia, os preços da eletricidade estão mais voláteis. A evolução é especialmente relevante para empresas e famílias que tenham tarifários indexados, mas pode ter também algum significado para quem, com tarifas fixas, viu os seus contratos de energia passarem a ser atualizáveis trimestralmente, como sucede com os clientes do maior operador do mercado, a EDP Comercial.