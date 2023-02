Fusion Fuel ganha subsídio para projeto de hidrogénio verde em Espanha

A portuguesa Fusion Fuel, empresa dedicada ao negócio do hidrogénio verde e cotada na plataforma bolsista norte-americana Nasdaq, assegurou um subsídio de 3,3 milhões de euros para desenvolver um projeto de hidrogénio verde em Espanha.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, 28 de fevereiro, a Fusion Fuel indica que o apoio irá financiar uma unidade com 2,4 megawatts (MW) de capacidade de eletrólise, que será construída em Toledo.

Esta unidade produzirá 110 toneladas de hidrogénio verde por ano, para fornecer a clientes industriais, que pretendem substituir parte do gás natural que consomem atualmente por uma fonte mais limpa.

O subsídio de 3,3 milhões de euros corresponde a 57% do investimento que a Fusion Fuel realizará nesta unidade de produção de hidrogénio verde, que recorrerá, para a eletrólise, à tecnologia desenvolvida pela empresa portuguesa.

Ao longo dos últimos anos a empresa tem trabalhado na solução Hevo Solar, que junta micro-eletrolisadores a painéis solares de concentração, visando obter um maior volume de energia face aos painéis fotovoltaicos convencionais.

A Fusion Fuel espera construir e colocar em operação a nova fábrica em Toledo durante o ano 2024.

A empresa, que apresentará os seus resultados anuais esta terça-feira, também foi um dos vencedores do aviso lançado pelo Fundo Ambiental, em Portugal, para subsidiar projetos de hidrogénio verde e gases renováveis com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Nesse aviso a Fusion Fuel assegurou um apoio de 10 milhões de euros para um investimento em Sines.