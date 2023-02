Maior vencedor do leilão solar de 2020 junta dois projetos num só investimento de €156 milhões

A Q Energy decidiu fundir num só empreendimento dois projetos de energia solar de larga escala que está a desenvolver em Portugal. A empresa juntou a capacidade ganha num dos lotes do leilão fotovoltaico de 2020 e a potência conquistada num outro processo de licenciamento, por acordo com a REN, de forma a avançar com um único estudo de impacto ambiental. A futura central solar de Ferreira do Alentejo, caso avance, representará um investimento de 156 milhões de euros.

