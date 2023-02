Impostos sobre as barragens vão a votos: cronologia de um dossiê inundado de polémica

O Parlamento debate e vota esta sexta-feira um conjunto de projetos, apresentados pelos partidos à esquerda do hemiciclo, relativos à cobrança de impostos sobre as barragens. O tema regressa à Assembleia da República depois de o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ter já assinado um despacho instruindo a Autoridade Tributária (AT) para avançar na avaliação daqueles imóveis para posterior cobrança de IMI. “Não consideramos que o projeto de resolução [do PS] esteja ultrapassado, porque o despacho abrange a questão do IMI, mas está por resolver a do Imposto do Selo”, observa o deputado socialista Miguel Costa Matos. A deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda (BE), sublinha, por seu turno, que “a questão essencial é que o problema seja resolvido”. “Queremos garantir que o IMI vai ser cobrado”, defende.

