Mercado regulado de eletricidade teve em dezembro um número recorde de adesões

O mercado regulado de eletricidade teve em dezembro um crescimento recorde, com mais de 26 mil clientes a abandonar o mercado liberalizado e a adotar tarifas reguladas, de acordo com o mais recente boletim mensal da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Em termos líquidos, descontando as saídas, o mercado regulado terminou dezembro com mais 23 mil clientes do que em novembro, encerrando o ano com mais de 973 mil contratos.

O crescimento em dezembro mais do que duplicou o de novembro, quando as tarifas reguladas de eletricidade atraíram cerca de 10 mil clientes, depois de em outubro terem conquistado outros 11 mil consumidores.

Nos registos com detalhes mensais publicados pela ERSE, e consultados pelo Expresso, não há desde 2010 nenhum outro mês com um tão elevado fluxo de entradas de clientes nas tarifas reguladas como dezembro de 2022.

Com esse movimento, o mercado liberalizado voltou em dezembro a ficar abaixo dos 5,4 milhões de contratos no segmento doméstico, depois de oito meses acima daquele patamar.

O regresso de milhares de famílias aos preços regulados de eletricidade ocorreu antes das atualizações tarifárias de janeiro, que ditaram variações distintas nos vários comercializadores.

Os preços da SU Eletricidade (o comercializador do mercado regulado) aumentaram em média 1,6% em janeiro. A EDP Comercial, maior fornecedor do mercado liberalizado, tinha anunciado em novembro que a fatura média dos seus clientes seria agravada em 3% em janeiro, mas no início desse mês procedeu a uma revisão dos tarifários, comunicando uma redução de 2,5%.

Atualmente, o simulador da ERSE indica que a maior parte dos comercializadores do mercado liberalizado tem tarifários mais baratos do que os preços das tarifas reguladas.

EDP lidera mas com quota descendente

Os dados da ERSE mostram que a EDP Comercial permaneceu na liderança do mercado liberalizado, mas a perder quota. Fechou dezembro com 71,8% dos clientes do mercado livre, abaixo dos 72,2% de novembro e dos 74% do final de 2021.

Em termos de consumo abastecido, a quota da EDP era de 41,4% em dezembro, também abaixo dos 41,5% de novembro e dos 42,4% de dezembro de 2021.

No abastecimento a clientes domésticos a quota da EDP Comercial em dezembro era de 69,3%, com a Endesa a apresentar 12,4%, a Goldenergy 5,5%, a Iberdrola 5,1% e a Galp 4,6%.

Nos consumos empresariais, a EDP manteve a liderança nos pequenos negócios, com uma quota de 46,4% (e a Endesa em segundo lugar com 21,1%), bem como nos consumos industriais, com 26,1% (seguida da Endesa, com 22,9%). No entanto, na classe de grandes consumidores a liderança foi da Iberdrola, com 22,3%, seguida da Endesa (21,8%), EDP (15,1%) e Galp (15%).