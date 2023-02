Prio começa a fornecer cruzeiros noruegueses com 30% de biocombustível

A Prio iniciou o abastecimento de combustível à Norwegian Cruise Line Holdings com 30% de incorporação de biocombustíveis, tendo já feito dois fornecimentos, no final de novembro e no início de janeiro, a navios que faziam escala em Lisboa, com o produto Eco Bunkers B30.

Este foi o primeiro teste da Prio a este nível de incorporação de biocombustíveis (uma mistura de 70% de gasóleo e de 30% de biocombustível produzido em Portugal a partir de matérias-primas residuais), depois de a empresa já ter fornecido ao transporte marítimo combustíveis B15 (15% de incorporação de biocombustível).

“Este marco histórico foi alcançado em conjunto com uma companhia, líder global no setor dos cruzeiros, a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, em colaboração com a World Fuel Services”, informou a Prio em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Depois de ter trabalhado no B15, a Prio desenvolveu outro produto com uma incorporação maior, o B20, que tem abastecido a frota do Porto de Leixões.

O B30, agora anunciado, foi testado com um primeiro fornecimento de 200 toneladas a 27 de novembro ao cruzeiro Norwegian Star, quando fez escala em Lisboa, e um outro fornecimento de 200 toneladas a 7 de dezembro ao Norwegian Epic, também de passagem pela capital portuguesa.

Por não exigirem mudanças no motor ou nos tanques dos navios, os biocombustíveis que usam matérias-primas residuais têm sido utilizados para acelerar a descarbonização no transporte marítimo.

Mas várias empresas estão também a trabalhar noutro tipo de soluções de baixo carbono, como os combustíveis sintéticos, para encontrar caminhos para reduzir as emissões no setor dos transportes, em particular nas áreas onde a eletrificação dos consumos é mais difícil.

Em novembro do ano passado a gigante do transporte marítimo Maersk anunciou que iria investir 10 mil milhões de euros em Espanha na produção de combustíveis verdes.