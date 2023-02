EDP Renováveis inaugura o seu maior complexo eólico no Brasil

A EDP Renováveis concluiu a construção de 14 parques eólicos no Brasil, no Estado do Rio Grande do Norte, e inaugurou esta quinta-feira o complexo, que é o maior parque eólico terrestre que o grupo já desenvolveu a nível global, com 580 megawatts (MW) de capacidade instalada.

Este complexo é composto por 14 parques eólicos, agrupados em três projetos, designados Monte Verde, Boqueirão e Jerusalém. Os empreendimentos, com um total de 138 aerogeradores, elevam para 800 MW a potência instalada da EDP Renováveis no Estado do Rio Grande do Norte, onde o grupo tem mais 300 MW em fase de construção.

Os parques agora inaugurados produzirão 3 mil gigawatt hora (GWh) por ano, o suficiente para cobrir o consumo de cerca de 1,5 milhões de habitantes, segundo indicou a EDP Renováveis em comunicado.

“Vamos continuar a acompanhar a aceleração das energias renováveis no Brasil, tendo em desenvolvimento no país mais de 7 GW (gigawatts) em energia eólica e solar, que esperamos colocar em operação já nos próximos anos”, indicou, no mesmo comunicado, o administrador da EDP Renováveis responsável pelos negócios na Europa e na América Latina, Duarte Bello.

Este complexo inclui seis parques eólicos no projeto Monte Verde (319 MW), dois no projeto Boqueirão (79 MW) e seis no projeto Jerusalém (quase 181 MW). Todos começaram a ser construídos no ano 2021.

A EDP Renováveis não revelou o investimento realizado nos parques, que são, para já, integralmente detidos pela empresa e que estão cobertos por contratos de venda de energia a longo prazo.