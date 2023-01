Lucros da ExxonMobil mais do que duplicam em 2022 para 51,4 mil milhões de euros

A ExxonMobil, a maior petrolífera norte-americana, registou lucros de 55.740 milhões de dólares (51.462 milhões de euros), um aumento de 142% face a 2021, num exercício marcado pela recuperação da procura e oferta limitada, segundo anunciado esta terça-feira.

A multinacional, com sede em Irving, estado do Texas, registou um lucro 13,26 dólares (12,24 euros) por ação no ano passado, contra 5,39 dólares (4,98 euros) por ação no ano passado.

Estes resultados não incluem as imparidades de 3,4 mil milhões de dólares do projeto Sakhalin-1, na Rússia, que cuja atividade da ExxonMobil foi afetada pela invasão russa da Ucrânia.

No total, a ExxonMobil faturou 413.680 milhões de dólares em 2022, acima dos 285.640 milhões de dólares que teve em 2021.

No último trimestre do ano passado, a petrolífera teve um lucro de 12.750 milhões de dólares, mais 43,7% do que no mesmo período do ano precedente, quando lucrou 8.870 milhões de dólares.

A faturação, entre outubro e novembro, atingiu os 93.164 milhões de dólares, contra 81.305 milhões observados no mesmo período do ano anterior.

O presidente executivo da multinacional, Darren Woods, realçou que, apesar de os resultados "beneficiarem claramente de um mercado favorável", os investimentos em contraciclo feitos antes e durante a pandemia da covid-19 "providenciaram energia e produtos necessários pelas pessoas quando as economias começaram a recuperar e a oferta ficou mais escassa".