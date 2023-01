Noruegueses em Portugal em busca de oportunidades nas eólicas no mar

Nove entidades públicas e privadas da Noruega estarão esta segunda e terça-feira em Lisboa para uma missão de prospeção: querem conhecer as zonas que o Governo português disponibilizará para projetos eólicos no mar, e os detalhes técnicos e administrativos desses potenciais novos negócios. Com planos ambiciosos para explorar a energia eólica offshore no seu mercado doméstico, a Noruega também vê em Portugal um parceiro de relevo, já que os 10 gigawatts (GW) de potencial capacidade eólica no mar abrem oportunidades de negócio para a próxima década.

