Preço do azeite mais que duplicou no último ano e a culpa está identificada: a seca

O preço do azeite atingiu esta semana os 8,25 euros por quilo, junto do produtor, o que compara com 3,87 euros há exatamente um ano, segundo a plataforma Poolred, da Olimerca, entidade que monitoriza a cotação desta matéria-prima em Espanha, que é o maior mercado mundial do azeite, e que serve de referência também para Portugal.

De acordo com fontes do sector, a tendência vai continuar a ser de subida dos preços e, na base desta espiral especulativa, que já dura há cerca de um ano, está acima de tudo uma única condicionante: as alterações climáticas.

Falta de chuva e excesso de calor

Dito de outra forma, a produção de azeitona tem estado fortemente condicionada não apenas pela escassez de chuva, o que provoca stresse hídrico nas árvores, mas também pelo excesso de calor, o que acaba por desidratar o fruto e, em alguns casos, acaba por queimá-lo. A isto acresce ainda o aparecimento de algumas pragas e doenças, fomentadas pelas elevadas temperaturas, como por exemplo a gafa, que pode afetar milhares de hectares em determinadas regiões.