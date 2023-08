Gestora do Alqueva anuncia aumento de capital de 12,8 milhões de euros

A EDIA, a sociedade gestora do Alqueva, no Alentejo, anunciou esta terça-feira, 1 de agosto, um aumento de capital de 12,8 milhões de euros, a ser subscrito pelo Estado, para investimentos relacionados com o Programa Nacional de Regadios.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva (EDIA) aprovou por unanimidade a 31 de julho um aumento do capital social “no montante de 12.805.605 euros, através da emissão de 2.561.121 ações nominativas, no valor de 5 euros cada, a subscrever e a realizar pelo Estado, em numerário".

O investimento visa, segundo o comunicado da empresa, “fazer face a despesas relacionadas com investimentos no âmbito do Programa Nacional de Regadios”.



A EDIA já realizara um aumento de capital em fevereiro deste ano de 4,5 milhões de euros, para “fazer face a serviço da dívida”, de acordo com a nota enviada à CMVM na altura; a mesma razão avançada para o aumento de capital anterior a esse, de 4 milhões de euros, realizado em agosto de 2022.