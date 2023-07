Cereais: Portugal agrava dependência do exterior para se alimentar

Portugal está no ‘olho do furacão’ que, hoje, é o mercado global dos cereais para alimentação humana e animal. O país não só está a ser confrontado com a pior campanha de sempre na produção própria de cereais desde que há registos, há cerca de 100 anos, como terá de lidar com o constrangimento da procura de alternativas aos cereais ucranianos, cujo escoamento continua comprometido pela guerra.