Fim do acordo do Mar Negro vai encarecer cereais e bens alimentares, admite ministra da Agricultura

A suspensão do acordo para exportação de cereais do Mar Negro poderá significar novo aumento no preço dos cereais para consumo humano e para alimentação animal, reconheceu a ministra da Agricultura e do Mar, Maria do Céu Antunes, no Parlamento.

A sessão da Comissão de Agricultura e Mar arrancou com a audição requerida pelo grupo parlamentar do PCP sobre os problemas no processo de candidaturas ao Regime de Pagamento Único do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), para o pagamento de ajudas diretas aos agricultores.

Mas foi já na audição regimental que Maria do Céu Antunes reconheceu que o fim do acordo entre a Rússia e a Ucrânia que permitia a saída dos abundantes cereais ucranianos para exportação poderá voltar a ter consequências para os preços desta matéria-prima alimentar, com contágio para outros alimentos.