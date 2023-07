Expresso vence prémio de jornalismo com trabalho sobre florestas

O Expresso arrecadou o segundo lugar do prémio de Jornalismo Florestal, promovido pelo Centro PINUS, em parceria com o Sindicato de Jornalistas, com um trabalho de Vítor Andrade, coordenador de Economia, intitulado “Gestão de áreas ardidas: Governo prepara-se para o arrendamento forçado”.

O trabalho premiado, que inclui vários artigos sobre o sector florestal em Portugal, publicado no Expresso Economia a 6 de maio de 2022 (e pode ser lido aqui), foi escolhido entre 42 candidaturas de 26 jornalistas, de 16 órgãos de comunicação social.

Nesta, que é a 6ª edição dos prémios de Jornalismo Florestal, do Centro PINUS, o primeiro lugar foi atribuído à jornalista Inês Moura Pinto (Biosfera/RTP2), o segundo, como já foi referido, para Vítor Andrade (Expresso) e o terceiro lugar para Daniela Santiago (RTP).

Complementarmente, o júri da 6ª edição atribuiu duas menções honrosas aos jornalistas Fábio Monteiro, pelo artigo publicado no site da Rádio Renascença e a Francisco Colaço Pedro com a reportagem multimédia publicada no jornal online Gerador.

O Prémio Centro PINUS de Jornalismo Florestal é atribuído bianualmente e, segundo a organização, “pretende homenagear os jornalistas e as peças que aproximem a floresta do cidadão através do rigor e da informação. Paralelamente, reconhece o papel do jornalista na sua missão de serviço público e valoriza o jornalismo livre, independente e de qualidade”.