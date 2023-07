Javalis provocam estragos de oito milhões de euros na cultura do milho

No mesmo documento conclui-se que o aumento descontrolado da população de javalis que se tem verificado nos últimos anos no nosso país, “está a causar avultados e crescentes prejuízos no sector agrícola nacional”. Ou seja, mesmo para lá das culturas de milho.

Nem mesmo o abate de 20 mil a 30 mil por ano é considerado suficientes pelos agricultores, pelo que defendem medidas imediatas para que o problema não se torne “incontrolável”. A verdade é que, segundo as mais recentes estimativas, a população daquela espécie selvagem possa situar-se acima dos 100 mil e não para de aumentar.

Face à dimensão desta problemática, a ANPROMIS reuniu-se esta quarta-feira com a Direcção do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para apresentar os resultados do levantamento agora concluído e auscultar que medidas vão ser implementadas por este Instituto para controlar a densidade de javalis que existe em Portugal, conforme preconizado no “Plano Estratégico e de Ação do Javali em Portugal” recentemente apresentado.

Face às explicações prestadas e tendo em conta a “premência” de se avançar nas soluções apresentadas neste Plano Estratégico, a direção da ANPROMIS sugeriu a marcação de uma reunião, com caracter de urgência, a ter lugar ainda durante o mês de Julho, “em que participem todos os intervenientes – agricultores, caçadores e os organismos da administração pública, para se operacionalizar, no mais curto espaço de tempo, as ações propostas”.

Os javalis são uma ameaça não apenas para a saúde pública - pois trata-se de animais que podem transmitir facilmente doenças, como a tuberculose, a triquinose ou, verdadeiramente grave, a peste suína africana - e para a agricultura, mas também para a segurança rodoviária. Muitos acidentes são causados por javalis que atravessam inesperadamente as estradas.